Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere ve bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

KONTROLDEN ÇIKIP TABELAYA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halinde olan F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsünün kontrolden çıkmasıyla yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otobüs, önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu, ardından hızını alamayarak yol üstünde bulunan bir dinlenme tesisinin giriş tabelasına çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular ve mürettebat büyük sarsıntı yaşadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki diğer sürücülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri hızlıca yönlendirildi. Sağlık personelinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, yaralanan 13 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.