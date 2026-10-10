İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Hal Kavşağı'nda Caner A. yönetimindeki 34 F. 5007 plakalı boş yolcu otobüsünün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. SÜRÜCÜ OTOBÜSÜ YOL KENARINA ÇEKTİ Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, motor bölümünde çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında yaralanan olmazken otobüste maddi hasar oluştu. YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Müdahale sırasında bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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