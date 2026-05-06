Sumatra Adası’nda meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açtı. The Straits Times’ın aktardığına göre, Trans-Sumatra Otoyolu’nun North Musi Rawas bölgesinde bir yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen yakıt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda yangın çıkarken, kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle bazı yolcuların araç içinde mahsur kaldığı bildirildi. Yetkililer, otobüsün Lubuklinggau kentinden Jambi’ye doğru seyir halinde olduğunu belirtti. Şiddetli çarpışmanın ardından çıkan yangının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, kaza sonrası bölgeden yükselen yoğun duman ve alevler dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

