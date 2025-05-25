Feci kaza, sabah saatlerinde Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Koçtepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ramazan Açan (27) idaresindeki 06 EIU 487 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Akgün'ün (51) kullandığı 16 AUP 766 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı.
28 KİŞİ YARALANDI
Savrulan tur midibüsü şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yolcuların bir kısmı midibüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Kazada, iki araçta bulunan 28 kişi yaralandı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.
KAZA, ARAÇ KAMERASINDA
Öte yandan kaza, midibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüs şoförü ile yolcuların aracın içinde savruldukları görüldü. Yine tur midibüsünün dış kamerasında ise midibüsün kendi etrafında dönerek, şarampole düşmesi yer alıyor.