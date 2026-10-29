Şırnak'ta bir yolcu otobüsü, TIR ile çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın ardından yol kenarındaki bir eve çarptı.
Kazada 15 kişi yaralandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Şırnak'ta bir yolcu otobüsü, TIR ile çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın ardından yol kenarındaki bir eve çarptı.
Kazada 15 kişi yaralandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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