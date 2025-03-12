Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında, Ali Osman Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
14 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün ön kısmında sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralanırken, yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralanan ve muavin olduğu tahmin edilen kişi ise sigara içmeye devam etti.