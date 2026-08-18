Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turan Delikanlı’nın (61) kullandığı Kamil Koç firmasına ait 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsü, O.Y. yönetimindeki 27 AYY 581 plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otobüs sürücüsü Turan Delikanlı ile otobüste muavin olarak görev yapan Mehmet Sait Çetinkaya’nın (25) hayatını kaybettiği belirlendi. 17 KİŞİ YARALANDI Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun ilgili bölümü bir süre ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. VALİ ÇEBER’DEN AÇIKLAMA Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin paylaşım yaptı. Çeber, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Kazayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır” ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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