Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Van’dan Ankara’ya gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Otobüs, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) durdurularak kontrol edildi. Araçta gerçekleştirilen ayrıntılı aramada, otobüsün taban kısmında gizli bir bölme olduğu belirlendi.
GİZLİ BÖLMEDE 5 KİŞİ BULUNDU
Ekiplerin açtığı bölmede Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
ŞOFÖR VE MUAVİN GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında otobüs şoförü ile muavin gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, iki şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.