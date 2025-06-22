İnfial yaratan görüntüleri gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul-Hatay seferini yapan otobüste seyahat eden Öznur Dinçer, önündeki yolcunun koltuğunu tamamen yatırmasından rahatsızlık duydu ve koltuğun biraz kaldırılmasını rica etti.

Ancak bu talep üzerine müdahale eden kadın muavin, “O yolcunun hakkı, istediği kadar yatırır” diyerek sert bir şekilde karşılık verdi.

YOL ORTASINDA İNDİRİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine muavin, durumu şoföre aktardı. Ardından Öznur Dinçer, valiziyle birlikte otobanın ortasında indirildi. Olay sırasında cep telefonuyla görüntü almaya çalışan Dinçer, kadın muavinin fiziki müdahalesine uğradı.

"KOLYEMİ KOPARDIN!"

Yaşanan arbedede Dinçer’in altın kolyesinin koparıldığı görülürken, yolcunun isyanı kameralara da yansıdı. Dinçer, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

“Kolyemi kopardın! Sana inanamıyorum! Kolyem koptu ya! Annemin hediyesiydi bu ne!”

Görüntülerde, otobüs personelinin genç kadını yol kenarında bırakarak yollarına devam ettikleri açıkça görülüyor.

DARP RAPORU ALIP ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yalnız başına karayolunda bırakılan Öznur Dinçer, yaşadıklarının ardından darp raporu aldı ve şoför ile muavin hakkında şikâyetçi oldu.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Metro Turizm kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Umut Kahraman, süreci yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yolcumuzun mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyuyoruz. Araç kiralık statüdeydi ancak bu, Metro Turizm’in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yolcumuz, Metro Turizm’den bilet almıştır. Bu nedenle her türlü sorumluluk bize aittir. Aracın sözleşmesi feshedilmiş, belgeden düşürülmüştür. Sorumlu personel hakkında suç duyurusu hazırlanmış olup, dosya sabah savcılığa sunulacaktır.”