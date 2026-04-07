Yozgat’ta, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip ve analiz çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen 2 araç ile bir yolcu otobüsü takibe alındı.

Ekipler, söz konusu araçlar ile koltukları boş olan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında 41, şoför yatağı bölümünde ise 12 olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında Y.K., Y.Ç., M.Y., Y.K., B.Y. ve R.Y. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.