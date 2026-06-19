Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent girişinde bir otobüsü durdurarak arama yaptı.
Yolcular arasında bulunan yabancı uyruklu engelli bir kişi, şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Şüphelinin midesinden, 160 parça halinde toplam 1 kilo 308 gram esrar doğal yollarla çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.