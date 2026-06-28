Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda dün saat 23.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 60 TY 401 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 15 AH 228 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Y., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada sürücü Mehmet Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan Hacer Y. ve Ziynet B.'nin yaralandığı bildirildi. YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.