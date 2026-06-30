Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında bulunduğu esnada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı belirtildi.

Uçağın daha sonra Türk hava sahasına girdiğine işaret edilen açıklamada, uçuş ekibinin herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

TÜRK JETLERİ EŞLİK ETTİ

Açıklamada, hava aracına Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği ifade edildi.

'YANLIŞ KOD BİLDİRİLDİ'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, uçak hava sahamızı terk edene kadar F-16 savaş uçaklarımız tarafından refakat edilmeye devam edilmiştir.

Son durumda, söz konusu hava aracı Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de iniş gerçekleştirmiştir.

LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

Olayın mahiyetine ilişkin resmi makamlarla koordinasyon halinde süreç yakından takip edilmektedir."

İSRAİL UÇAĞIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, pilot ekibinin sinyalin bir arıza sonucu verildiğini bildirmesine karşın havalanan iki İsrail savaş jeti, uçağın İsrail'e inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini sağladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre ise Tel Aviv'e inmesi gereken uçağın rotasını geri çevirdiği ve 180 yolcusuyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya indiği kaydedildi.