Doha'dan Manchester'a gitmekte olan Qatar Airways'e ait QR23 sefer sayılı yolcu uçağı için İngiliz yetkililerine güvenlik tehdidi ihbarı ulaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin (NATS) ihbarı almasının ardından polis, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ve Manchester Havalimanı ekipleri harekete geçti.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

İngiliz Savunma Bakanlığı'nın da doğruladığı olayda, Lincolnshire'dan havalanan RAF'a ait Typhoon savaş uçakları, Qatar Airways uçağına iniş öncesindeki yolculuğunun bir bölümünde eşlik etti.

UÇAK SORUNSUZ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Yoğun güvenlik önlemleri altında ilerleyen uçak Manchester Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Acil durum ekipleri tedbir amacıyla hazır bekletilirken, uçak herhangi bir olay yaşanmadan park pozisyonuna ulaştı. Yetkililer, yolcular ve mürettebat açısından hiçbir güvenlik riski oluşmadığını açıkladı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada tehdidin gerçek dışı olduğu belirlendi. Greater Manchester Polisi, yapılan incelemeler sonucunda Bolton'da yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğun kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Polis, olay sırasında uçakta bulunmayan çocuğun soruşturma kapsamında ifade verdiğini ve dedektiflere yardımcı olduğunu açıkladı.

‘SAHTE İHBAR ŞAKA DEĞİLDİR’

Manchester Havalimanı Operasyon Birimi Başmüfettişi Gary Homa, sahte güvenlik ihbarlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Halkın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir. Bu tür ihbarlar büyük aksamalara yol açabilir, acil servis kaynaklarını gereksiz yere meşgul edebilir ve yolcular ile kamuoyunda endişe yaratabilir. Sahte ihbar yapmak şaka değildir ve ciddi sonuçları vardır".

QATAR AİRWAYS'TEN AÇIKLAMA

Qatar Airways, İngiliz makamlarından gelen güvenlik uyarısı üzerine standart prosedürlerin uygulandığını belirterek, RAF savaş uçaklarının uçağa yalnızca ihtiyati tedbir kapsamında eşlik ettiğini açıkladı.

Şirket, uçuş boyunca herhangi bir güvenlik tehdidi yaşanmadığını, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını ve tüm yolcu ile mürettebatın sorunsuz biçimde uçaktan ayrıldığını bildirdi.