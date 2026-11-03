Londra'dan Sofya'ya gitmek üzere havalanan Wizz Air'e ait yolcu uçağı, uçuş sırasında bomba tehdidi aldı. Tehdit üzerine rotasını değiştiren uçak, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yöneldi.

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, uçağın Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş izni istediğini bildirdi.

GRIPEN SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Bomba tehdidi üzerine harekete geçen Macaristan hava savunması, bir Gripen tipi savaş uçağını havalandırdı.

Savunma Bakanı Ruszin-Szendi, savaş uçağının alarmın ardından birkaç dakika içinde havalandığını ve Wizz Air yolcu uçağına inişine kadar eşlik ettiğini açıkladı.

Yolcu uçağının güvenli şekilde iniş yapmasının ardından Gripen savaş uçağının üssüne döndüğü belirtildi.

GÜVENLİK KONTROLLERİNİ POLİS DEVRALDI

Wizz Air, Macar haber sitesi 24.hu'ya yaptığı açıklamada, uçuş sırasında alınan bomba tehdidi nedeniyle uçağın Budapeşte'ye yönlendirildiğini doğruladı.

Şirket, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını ve gerekli güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen alana alındığını bildirdi. Yerdeki güvenlik işlemlerini ise polis devraldı.