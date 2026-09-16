İran'da Sepehran Airlines tarafından işletilen ve Meşhed-Kermanshah seferini gerçekleştiren Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 15 Eylül Salı günü kalkış esnasında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Meşhed Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kalkış koşusu sırasında lastiğinde yaşanan teknik problem, motor arızasına ve kabin içerisinde şiddetli sarsıntılara sebep oldu. Tehlikeli anlara rağmen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

LASTİK PARÇALANDI PİLOT ACİL DURUM BİLDİRDİ

Rötarlı olarak Meşhed Uluslararası Havalimanı'ndan (Şehit Haşeminecad Havalimanı) Kermanshah'a gitmek üzere havalanan uçakta, kalkış esnasında lastik kaplamasının koptuğu belirtildi. Yaşanan arızanın ardından uçağın kaptan pilotu motorlarda sorun oluştuğunu belirterek acil durum ilan etti ve kalkış yapılan havalimanına geri dönme talebinde bulundu.

Horasan Rezevi Havalimanları Halkla İlişkiler Ofisi yetkilileri, uçağın Meşhed'e güvenli bir şekilde acil iniş yaptığını ve tüm yolcuların sorunsuz tahliye edildiğini doğruladı. Yolcular daha sonra tahsis edilen yedek bir uçakla Kermanshah'a sevk edildi. İniş sonrası geçici olarak trafiğe kapatılan pist, yapılan incelemelerin ardından yeniden uçuşlara açıldı.

KABİNDE PANİK ANLARI KAMERADA

Yolcular tarafından kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kalkıştan hemen sonra uçağın kabininde yaşanan şiddetli sarsıntıyı gözler önüne serdi. Sarsıntının etkisiyle tavan panelleri ve baş üstü kapakları yerinden çıkarak koridora düştü.

Görüntülerde yolcuların büyük bir korku ve panik içinde çığlık attığı duyulurken, havalimanı ve basın kaynakları olayda hiçbir yolcu veya mürettebatın yaralanmadığını doğruladı. Uçağın, Sepehran Airlines'ın iç hatlarda kullandığı eski model Boeing 737 filosuna ait olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İran sivil havacılık yetkilileri ve yerel medya, olayın kalkış sırasında lastiğin parçalanması ve buna bağlı olarak gelişen motor arızasından kaynaklandığını açıkladı. Olayla ilgili resmi inceleme raporunun henüz yayımlanmadığı aktarıldı.

Filosunda ağırlıklı olarak Boeing 737 türevlerini barındıran Sepehran Airlines, ağırlıklı olarak İran iç hatlarında hizmet veriyor. Şirketin Ağustos 2026 sonlarında da Meşhed Havalimanı'nda benzer bir Boeing 737 uçağıyla pistten çıkma olayı yaşadığı, ancak o olayda da yaralanan olmadığı hatırlandı. İran Sivil Havacılık Örgütü ve havayolu şirketinden kesin teknik nedenlere ve bakım süreçlerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.