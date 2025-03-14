Colorado’daki Denver Uluslararası Havalimanı’nda, American Airlines’a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Uçak, Colorado Springs'ten Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan sonra motor titreşimleri nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, yerel saatle 17.15'te (TSİ 02.15) Denver'a güvenli bir şekilde iniş yaptı, ancak pistte ilerlerken alev aldı.

YOLCULAR UÇAĞIN KANADINDA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, uçağın kanadında toplanan yolcuların el çantalarını tutarak tahliye edilmesi ve uçağın alt kısmındaki alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Yolcuların güvenliği için şişme kaydıraklar kullanılarak tahliye işlemi gerçekleştirilirken, altı mürettebat üyesiyle birlikte toplam 172 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yangının nedenine dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Havalimanı sözcüsü Michael Konopasek, terminalde bulunan bazı kişilerin duman ve alevleri gördüğünü, ancak olayın kısa sürede sonlandığını belirtti.