Yeni uçan laboratuvar son olarak NASA'nın renklerine boyanarak Virginia'daki Langley Araştırma Merkezi'ne getirildi. Yaklaşık 60 metre kanat açıklığına sahip uçağın gövdesine, kanatlarına ve kuyruğuna NASA logoları yerleştirilirken arka bölümüne Dünya haritası işlendi. Ancak dış görünüşündeki değişiklik, uçağın geçirdiği dönüşümün yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.

34 TON BİLİMSEL CİHAZ TAŞIYABİLECEK

Boeing 777'nin içi kapsamlı biçimde yeniden düzenleniyor. İletişim ve veri sistemleri, elektrik altyapısı ve araştırmacıların çalışma alanları bilimsel görevler için değiştiriliyor. Uçak tamamlandığında yaklaşık 34 ton bilimsel ekipman taşıyabilecek. Aynı anda 50 ila 100 araştırmacı ve görev personeli uçakta çalışabilecek.

Uçan laboratuvarın en dikkat çekici özelliklerinden biri de menzili olacak. Boeing 777, bilimsel görevlerde 18 saate kadar kesintisiz havada kalabilecek ve yaklaşık 13 bin 100 metre yüksekliğe çıkabilecek. Böylece araştırmacılar tek uçuşta çok geniş bölgelerden ölçüm yapabilecek.

Uçakta taşınacak cihazlar atmosferin kimyasal yapısından buzullara, okyanuslardan toprak ve su sistemlerine kadar çok farklı alanlarda veri toplayacak. Ayrıca uydulardaki sensörlerin kalibrasyonu ve doğrulanması için havadan ölçümler yapılabilecek. Volkanoloji, meteoroloji, hidroloji, ekoloji, biyoloji ve hatta arkeoloji çalışmalarında da uçaktan yararlanılması bekleniyor.

35 YILLIK UÇAN LABORATUVARIN YERİNİ ALACAK

Yeni Boeing 777, NASA'nın 35 yılı aşkın süre kullandığı DC-8 uçan laboratuvarının yerini alacak. 1969'da üretilen ve NASA tarafından 1985'te satın alınan DC-8, bilimsel görevler için kapsamlı şekilde değiştirilmişti. Uçak yedi kıtanın tamamında araştırmalara katıldı ve 158 bilimsel kampanyada görev yaptı. Son bilim uçuşunu Nisan 2024'te gerçekleştirdikten sonra emekliye ayrıldı.

DC-8 yaklaşık 13,6 ton bilimsel ekipman taşıyabiliyor ve 45'e kadar araştırmacı ile uçuş ekibini ağırlayabiliyordu. Yeni Boeing 777'nin yaklaşık 34 tonluk ekipman kapasitesi ve daha uzun süre havada kalabilmesi, NASA'nın çok daha kapsamlı ölçümler yapmasına imkan sağlayacak. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni uçan laboratuvarın Langley Araştırma Merkezi'nden bilimsel görevlerine başlaması bekleniyor.