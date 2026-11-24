İspanyol hava yolu şirketi World2Fly ile enerji şirketi Moeve'nin iş birliği kapsamında Madrid'den Portekiz'in başkenti Lizbon'a gerçekleştirilen uçuşta Airbus A350 tipi yolcu uçağı kullanıldı. Uçağın yakıtına; yüzde 4,8'i atık yağlardan, yüzde 1,2'si ise yeşil hidrojenden oluşan toplam yüzde 6 oranında alternatif havacılık yakıtı karıştırıldı.

ATIK YAĞLARI UÇAK YAKITINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Evlerde, restoranlarda ve otellerde kullanılan kızartma yağları, çeşitli işlemlerden geçirilerek havacılık sektöründe kullanılabilecek yakıtlara dönüştürülebiliyor.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) olarak adlandırılan bu yakıtlar, geleneksel jet yakıtıyla belirli oranlarda karıştırılarak mevcut uçak motorlarında kullanılabiliyor.

Uygulamayla hem atık yağların yeniden değerlendirilmesi hem de havacılık sektörünün petrol kaynaklı yakıtlara olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

UÇAKLARDA YENİ YAKIT DÖNEMİ

Havacılık sektöründe karbon salımını azaltmak amacıyla geliştirilen alternatifler arasında yeşil hidrojen kullanılarak üretilen sentetik yakıtlar da bulunuyor.

Avrupa Birliği, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kullanımını önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda enerji şirketleri ve hava yolu işletmeleri alternatif yakıtların üretimi ve kullanımı konusunda yatırımlar gerçekleştiriyor.

Madrid-Lizbon seferinde gerçekleştirilen uygulama da AB'nin 2030 hedefleri doğrultusunda alternatif yakıtların ticari yolcu uçuşlarında kullanılmasına yönelik çalışmalardan biri oldu.