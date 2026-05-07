Yıllar önce satın aldığı emekli yolcu uçağını geleneksel bir ev yerine kullanmaya karar veren Campbell, projeyle hem farklı bir yaşam alanı oluşturdu hem de geri dönüşüm fikrini farklı bir boyuta taşıdı.

HURDA UÇAKTAN EV YAPTI

Projeye başlamadan önce uzun süre araştırma yapan Campbell, uçağın taşınması ve yeniden kurulumu için kapsamlı bir plan hazırladı. Boeing 727 parçalar halinde ormanlık araziye taşındı ve burada yeniden monte edildi.

Uçağın dayanıklı gövdesi sayesinde yapı; rüzgar, nem ve sıcaklık değişimlerine karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Uzmanlara göre yolcu uçaklarının yüksek dayanıklılıkla üretilmesi, bu tür dönüşüm projelerini mümkün hale getiriyor.

KOKPİTİ VE ORİJİNAL DETAYLARI KORUNDU

Dönüştürülen uçağın içinde mutfak, yatak alanı, duş sistemi ve elektrik altyapısı bulunuyor. Campbell’ın projede uçağın orijinal kimliğini korumaya özen gösterdiği belirtilirken, kokpit bölümü, bagaj dolapları ve bazı koltukların da bırakıldığı ifade ediliyor.

Uçağın giriş kısmında bulunan orijinal merdiven sistemi hâlâ aktif şekilde kullanılıyor. İç tasarımda ise minimal ve işlevsel bir düzen tercih edildi.

Bruce Campbell, eski yolcu uçaklarının yalnızca hurdaya ayrılmak yerine farklı amaçlarla kullanılabileceğini düşünüyor. Campbell’a göre kullanılmayan uçaklar; ev, barınak veya sosyal yaşam alanına dönüştürülebilir.