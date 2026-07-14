Uçağın taşınması ise başlı başına büyük bir operasyon gerektirdi. Boeing 737, büyük parçalara ayrılarak kamyonlarla uçurumun bulunduğu bölgeye taşındı ve burada yeniden monte edildi. Ardından iç tasarımı tamamen yenilenen uçak, modern yaşam alanlarına dönüştürüldü. Dış görünümü büyük ölçüde korunurken, iç mekan lüks bir villa standartlarına uygun şekilde düzenlendi.

KOKPİTİ BANYOYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Villanın en dikkat çekici bölümlerinden biri eski kokpit. Uçağın pilot kabini, geniş manzaraya sahip şık bir banyoya dönüştürüldü. Kanat bölümü ise misafirlerin vakit geçirebileceği seyir terası olarak tasarlandı. Uçağın gövdesinde yer alan yatak odası, oturma alanı ve mutfak da modern mobilyalarla donatıldı.

Villanın hemen önünde bulunan sonsuzluk havuzu ise Hint Okyanusu manzarasına açılıyor. Gün batımında sunduğu görüntü sayesinde tesis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ilgi gösterdiği konaklama noktalarından biri haline geldi.

GÖKYÜZÜNDEN UÇURUMA

Bir dönem ticari uçuşlarda görev yapan Boeing 737, hizmet dışı kaldıktan sonra hurdaya ayrılmak yerine yeniden değerlendirildi. Projenin amacı hem uçağa ikinci bir yaşam kazandırmak hem de alışılmışın dışında bir konaklama deneyimi sunmaktı.

Bugün uçurumun kenarında yer alan bu sıra dışı villa, havacılık meraklılarının yanı sıra farklı konseptte tatil deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.