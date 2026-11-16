Bali adasındaki Pecatu bölgesinde hizmet dışı bırakılan gerçek bir Boeing 737 yolcu uçağı, Hint Okyanusu'na bakan 150 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarına yerleştirildi. Parçalar halinde taşınarak kayalıklara sabitlenen gövde, kapsamlı bir dönüşümün ardından konaklama tesisine çevrildi. UÇAK UÇURUMUN KENARINA NASIL TAŞINDI? Hizmet ömrünü tamamlayan yolcu uçağı, söküm işlemlerinin ardından parçalar halinde bölgeye getirildi. Nakliye sürecinde özel taşıma araçları ve yüksek kapasiteli vinçler kullanıldı. Parçalar, 150 metrelik sarp kayalıkların tam sınırında yeniden birleştirildi. Uçağın iç mekanı ve dış bölümleri konaklama ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. Pilotların bulunduğu kokpit bölümü jakuzili bir banyoya çevrildi. Uçağın kanadı ise doğrudan Hint Okyanusu manzarasına bakan bir teras haline getirildi. RÜZGAR YÜKÜNE KARŞI KAYALIKLARA SABİTLENDİ Uçurum kenarındaki yapı için özel mühendislik hesaplamaları yapıldı. Gövde, bölgedeki şiddetli rüzgar yüküne dayanması amacıyla kayalıklara sabitlendi. Dönüşüm çalışmalarının Mart 2023'te tamamlanmasının ardından uçağın gecelik konaklama bedeli binlerce dolar seviyesine ulaştı.

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