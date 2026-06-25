Kurum, potansiyel bir uçuş emniyeti riskinin önüne geçmek amacıyla 16 adet Airbus A380 uçağı için acil inceleme talimatı yayımladı. Havacılık sektöründe nadiren başvurulan bu acil direktif, iki katlı dev yolcu uçaklarının güvenliğine dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşırken, üretici firma Airbus'ın küresel üretim ve tedarik zinciri sorunlarıyla boğuştuğu zorlu bir döneme denk geldi.

UÇAKLARIN 15'İ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE

Yayımlanan talimat doğrultusunda, uçak kanatlarının içinde bulunan ve uçuş esnasında oluşan devasa yükün gövdeye dengeli şekilde dağıtılmasını sağlayan "orta ana kiriş" (wing mid-spar) adlı kritik bileşen detaylı bir kontrolden geçirilecek.

Airbus tarafından yapılan açıklamada, inceleme kapsamına alınan uçaklardan 15'inin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates'e, birinin ise Avustralyalı Qantas havayolu şirketine ait olduğu doğrulandı. Ayrıca aciliyet durumu nedeniyle, Emirates filosunda aktif olarak görev yapan beş A380 uçağının planlanan bir sonraki uçuşlarından hemen önce zorunlu olarak denetlenmesi istendi.

2021'de ÜRETİMDEN KALDIRILMIŞTI

EASA, mevcut bulguların tüm küresel filo için ani ve genel bir tehlike oluşturmadığını, bu nedenle şu aşamada A380 uçaklarının tamamını yere indirme (uçuş men) kararı almadıklarını bildirdi.

İlk ticari uçuşunu 2007 yılında gerçekleştiren ve havacılık tarihinde çığır açan Airbus A380, havayolu şirketlerinin verimlilik odaklı yeni pazar stratejileri ve düşen talep nedeniyle 2021 yılında üretimden kaldırılmıştı.

Üretiminin sonlanmasına rağmen özellikle yoğun uzun menzilli hatlarda havayollarının amiral gemisi olarak hizmet vermeye devam eden dev uçaklardaki bu yapısal sorun, uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor.