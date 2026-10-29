Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’nda 28 Ekim akşamı zemin hasarı kaynaklı bir operasyonel aksaklık meydana geldi.

China Airlines’ın Bangkok’tan Tayvan’ın Kaohsiung kentine gitmek üzere kalkış hazırlıklarını sürdüren CI840 sefer sayılı yolcu uçağı, piste yöneldiği sırada zemin kaplamasında oluşan bozulma nedeniyle bulunduğu noktada mahsur kaldı.

B-18665 kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın ana iniş takımı tekerlekleri, yerel saatle yaklaşık 19:20’de 02R pistinin başlangıç bölümü yakınlarında zemine gömüldü.

Hareket kabiliyetini yitiren uçağın çevresine kısa sürede havalimanı ekipleri sevk edilirken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

China Airlines, tahliye edilen yolculara konaklama ve transfer imkânı sağlandığını duyurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde uçakta emniyet açısından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmasa da Kaohsiung Havalimanı’ndaki gece uçuş kısıtlamaları sebebiyle sefer 29 Ekim tarihine ertelendi.

Olayın ardından uçak kontrol edilmek üzere 502 numaralı park pozisyonuna çekilirken, havalimanında yer alan üç pistte de uçuş trafiğinin olağan seyrinde devam ettiği bildirildi.

Zemin kaplamasında meydana gelen hasarın kesin nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Bangkok ve çevresinde son dönemde görülen şiddetli yağışların zemin yapısını etkilemiş olabileceği ihtimali değerlendirilse de olayın doğrudan yağışlarla bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Hasarın malzeme yıpranmasından mı yoksa yapısal bir altyapı sorunundan mı kaynaklandığı teknik incelemelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.