Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketinin Boeing 787 Dreamliner model uçağı, 9 Ekim’de Perth kentinden İtalya’nın başkenti Roma’ya uçtu. Sefer sırasında bazı yolcuların böcek ısırıklarından şikayetçi olduğu bildirildi.
YOLCULARA KAŞINTI İÇİN İLAÇ VERİLDİ
Sunday Morning Herald gazetesinin haberine göre, tıbbi tavsiye doğrultusunda yolculara kaşıntı şikayetlerini gidermek amacıyla antihistaminik ilaç verildi. Ancak uçuşun ardından uçaktaki ilaç stokunun tükendiği belirtildi.
UÇAK DETAYLI TEMİZLİĞE ALINDI
Olayın ardından Roma’dan Perth’e yapılması planlanan yaklaşık 17 saatlik dönüş seferi iptal edildi. Tahtakurularının istila ettiği tespit edilen uçakta kapsamlı temizlik yapılmasına karar verildi.
Qantas, yolcular için konaklama imkanı sağlandığını ve 48 saat içinde gerçekleştirilecek alternatif bir uçuşun ayarlandığını duyurdu.
YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİLER
Şirketten yapılan açıklamada, ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda ortaya çıkan sorun nedeniyle uçağın derinlemesine temizlendiği belirtilerek yolculardan özür dilendi.