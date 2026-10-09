Meksika'da Tijuana’dan Tapachula Uluslararası Havalimanı’na sefer yapan Volaris Havayolları’na ait 3358 sefer sayılı uçakta akıllara durgunluk veren acı bir olay yaşandı. Memleketi Acacoyagua'daki ailesini ziyaret etmek için yola çıkan 28 yaşındaki Abidai López Solís, uçuş esnasında hayatını kaybetti.

7 Ekim Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde havalimanına sorunsuz iniş yapan uçakta yolcular tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada Solís'in koltuğundan kalkmadığı görüldü.

YOLCULAR UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Yanındaki koltuklarda oturan diğer yolcular genç kadının uyuduğunu düşünerek kendisini sarsarak uyandırmaya çalıştı. Ancak Solís’ten hiçbir yanıt alınamayınca durum derhal kabin görevlilerine bildirildi.

Uçağa çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 28 yaşındaki genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçuş süresince genç kadının herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği ve uçakta acil durum alarmı verilmediği öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ KALP VE SOLUNUM DURMASI

Cansız bedeni savcılık gözetiminde uçaktan indirilen Solís, kesin ölüm nedeninin saptanması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsi incelemelerinde genç kadının kalp ve solunum durması sonucu doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan ailesi Chiapas Eyalet Savcılığı’na giderek teşhis işlemlerini tamamladı ve cenazeyi defnetmek üzere memleketlerine götürdü.