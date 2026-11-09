İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde minibüs durağında yaşanan silahlı saldırıda, arsa satışından kaynaklı alacak husumeti cinayetle sonuçlandı. Yolcularını indiren minibüs şoförü, durakta uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Tire Devlet Hastanesi yakınında bulunan minibüs durağında gerçekleşti. Tire-İzmir güzergahında yolcu taşımacılığı yapan Deniz Fakı (59), idaresindeki minibüsle durağa gelerek yolcuların inmesi için kapıları açtı. Yolcular indikten hemen sonra minibüsten ayrılan Fakı’nın yanına yaklaşan Hüseyin Ş. (63), yanında getirdiği tabancayı çekerek peş peşe 8 el ateş etti.

YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YERE YIĞILDI

Yolcuların ve çevredeki vatandaşların gözleri önünde kurşunların hedefi olan 59 yaşındaki minibüs şoförü Deniz Fakı, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fakı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz şoförün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN JANDARMAYA YAKALANDI

Saldırının hemen ardından silahıyla olay yerinden koşarak uzaklaşmak isteyen şüpheli Hüseyin Ş., o esnada görevden ve nöbet değişiminden dönmekte olan jandarma personeli tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Jandarma tarafından muhafaza altına alınan zanlı, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

İddiaya göre cinayetin, Hüseyin Ş.'nin bir süre önce Deniz Fakı'ya sattığı arsanın kalan ödemesini alamaması ve taraflar arasında başlayan alacak-verecek tartışmasından kaynaklandığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü adli tahkikat sürüyor.