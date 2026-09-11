Uzun uçuşlarda yolcuların en sık başvurduğu ürünlerden biri olan boyun yastıkları, bu kez konfor yerine ek ücret tartışmasıyla gündeme geldi. Wizz Air ile seyahat eden bazı yolcular, boyunlarına taktıkları yastıkların havayolu tarafından ayrı bir bagaj olarak değerlendirildiğini ve bu nedenle yüksek ücret talep edildiğini belirtiyor.

Düşük maliyetli havayolu şirketinin el bagajı kuralları, boyun yastıkları konusunda yolcuları şaşırtabiliyor. Yastık yolcunun boynunda takılı olsa bile, belirlenen ücretsiz bagaj hakkının dışında kalması halinde ayrı bir eşya olarak değerlendirilebiliyor.

Şirketin kurallarında boyun yastığının ücretsiz ayrı bir eşya kapsamında olmadığı belirtilirken, el bagajı hakkına sığmayan ürünlerin fazla veya büyük boyutlu bagaj kapsamında ücretlendirilebileceği ifade ediliyor.

ÜCRET 65 EURO'YA KADAR ÇIKABİLİYOR

Uçağa biniş sırasında yapılan kontrollerde bazı yolculardan boyun yastıkları nedeniyle 55 ila 65 euro arasında ücret talep edildiği öne sürülüyor. Uygulamanın özellikle en düşük ücretli biletleri tercih eden yolcular açısından daha büyük bir sorun oluşturduğu belirtiliyor.

KONTROLLERDE UYGULAMA DEĞİŞEBİLİYOR

Yolcuların internet üzerindeki deneyimlerine göre boyun yastığı konusunda kontroller her uçuşta aynı şekilde yapılmıyor. Bazı görevlilerin ürünü sorun etmediği, bazı görevlilerin ise bagaj kurallarının uygulanması konusunda daha katı davrandığı aktarılıyor.

Bu nedenle yolcular açısından sonuç, büyük ölçüde uçağa biniş kapısındaki kontrole ve görevlinin uygulamasına bağlı olabiliyor.

ŞİŞİRİLEBİLİR YASTIKLAR ALTERNATİF OLABİLİR

Yolcuların başvurduğu yöntemlerden biri ise şişirilebilir boyun yastıkları kullanmak. Kullanılmadığı sırada havası indirilebilen bu ürünler, daha küçük bir hacme getirilebildiği için çantaya yerleştirilebiliyor. Böylece yolcuların biniş sırasında ayrı bir eşya nedeniyle ücret ödeme riskini azaltabileceği belirtiliyor.