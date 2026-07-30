Yaklaşık 3,3 kilometre uzunluğundaki Trebisacce Tüneli, Calabria kıyısındaki ulaşımı hızlandırmayı hedefleyen SS106 modernizasyonunun en karmaşık yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Çift tüplü olarak inşa edilen tünel, Trebisacce yakınlarında Sibari ile Roseto Capo Spulico arasındaki 38 kilometrelik yeni SS106 Jonica güzergahına entegre edilecek. Dağın altından geçen yeni geçiş sayesinde sürücüler mevcut güzergahtaki engebeli kesimleri ve şehir merkezlerini kullanmadan daha hızlı ve güvenli şekilde yolculuk yapabilecek.

ULAŞIM SÜRESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTACAK

Trebisacce Tüneli, Sibari ile Roseto Capo Spulico arasındaki yaklaşık 38 kilometrelik "Üçüncü Mega Lot" projesinin bir parçasını oluşturuyor. Calabria'daki SS106'nın yenilenmesini kapsayan proje, İyon Denizi kıyısı boyunca uzanan ulaşım koridorunu daha güvenli ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor. Çalışmalar tamamlandığında bu kesimdeki yolculuk süresinin 20 dakikaya düşmesi bekleniyor.

Yeni güzergah ayrıca Calabria, Basilicata ve Puglia bölgeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirecek. Yolun A2 ve A14 otoyollarına entegre edilmesiyle hem bölgesel ulaşımın hızlanması hem de ağır taşıt trafiğinin daha verimli yönetilmesi hedefleniyor.

PROJENİN EN ZORLU BÖLÜMLERİNDEN BİRİYDİ

Webuild tarafından ANAS (FS Italiane Group) adına yürütülen Trebisacce Tüneli, projenin teknik açıdan en karmaşık bölümleri arasında gösteriliyor. Her iki yönde ayrı tüplerden oluşan yapı, tamamlandığında mevcut yol üzerindeki şehir içi geçişleri azaltarak trafik güvenliğini artıracak ve bölgedeki ulaşım kapasitesine önemli katkı sağlayacak.