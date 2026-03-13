Çin'in başkenti Pekin ve Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang arasında seyahat gerçekleştiren Pekin-Pyongyang yolcu treni 6 yılın ardından ilk seferini gerçekleştirdi. Toplamda 22 saat 14 dakika süren yolculuk 2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında iptal edilmişti. Tren seferlerinin bu şekilde başlatılması ile karşılıklı seferlerin de başlayabileceği bekleniyor.

ÇİN DEMİRYOLU ŞİRKETİ DUYURMUŞTU

İki ülke başkentleri arasında gerçekleştirilen sefer 6 yıllık aradan sonra ilk kez tamamlandı. Seferi gerçekleştiren Çin demiryolu şirketi bu haftanın başında seferlerin yeniden başlayacağını duyurmuştu. Yapılan ilk sefer Kuzey Kore'nin başkenti Pyogyang'dan hareket eden tren Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. 6 yıl aradan sonra başarılı ilk seferin gerçekleşmesinin ardından karşılıklı seferlerin yeniden başlaması öngörülüyor.

Çin demiryolu şirketinden yapılan açıklamada seferlerin pazartesi, çarşamba, perşembe ve umartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün yapılması planlanıyor.

ŞİMDİLİK KISITLI SEYAHATLER OLACAK

Pekin-Pyongyang trenin şimdilik ise sadece diplomatlar ve iş vizesi ile seyahate çıkanlara açık olacağı belirtildi. İleride yer açılması halinde diğer yolcular için de bilet satışlarının başlayabileceği de ifade edilenler arasında. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre iki ülke arasında gerçekleştirilecek tren seferlerinin halklar arası etkileşimi güçlendirmesi konusunda etkisi oldukça önemli.

Bu amaç adına ilgili kurumlar da iletişimi sürdürerek insan temasını teşvik edecek ortam sağlamaya destek olacak. Pekin-Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasıyla Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatması üzerine durdurulmuştu.