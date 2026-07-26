Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yalova-Armutlu hattında ulaşım süresini yarı yarıya indiren yeni güzergahı hizmete açarken, Yalova Güney Çevre Yolu projesiyle seyahat süresini 19 dakikadan 3 dakikaya indirecek çalışmayı başlattı. Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yatırımlar sayesinde bölgedeki kilitlenen trafiğin rahatlayacağını ve projelerle yıllık 260 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

YALOVA-ARMUTLU YOLU İLE SEYAHAT SÜRESİ KAÇ DAKİKAYA İNDİ?

Yalova’yı Esenköy ve Armutlu’ya bağlayan 45 kilometrelik güzergah üzerinde toplam 6 bin 140 metre uzunluğunda 6 tünel, 4 viyadük ve 5 köprü inşa edilerek transit geçiş sağlandı. Yol hattının sahil şeridinden yerleşim merkezlerinin dışına aktarıldığını belirten Uraloğlu, bu sayede turizm sezonunda tıkanan sahil kesiminin rahatlatıldığını ve daha önce 1 saat süren seyahat süresinin 30 dakikaya düşürüldüğünü açıkladı.

GÜNEY ÇEVRE YOLU YALOVA TRAFİĞİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Her gün ortalama 24 bin aracın kullandığı Yalova-Çınarcık-Armutlu hattına alternatif olarak geliştirilen Yalova Güney Çevre Yolu projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. 5,9 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarlanan proje kapsamında mevcut güzergah 3,5 kilometre kısalacak. Bakan Uraloğlu, çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezindeki trafiğin rahatlayacağını ve 19 dakika süren seyahat süresinin 3 dakikaya inerek İstanbul-İzmir Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlanacağını belirtti.

PROJENİN SAĞLAYACAĞI EKONOMİK VE ÇEVRESEL TASARRUF NE KADAR?

Tamamlanan ve devam eden ulaşım projelerinin yıllık ekonomik ve çevresel etkilerini paylaşan Uraloğlu; zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan ise 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf elde edileceğini vurguladı. Uraloğlu ayrıca projeler sayesinde karbon emisyonunun yıllık 900 ton azaltılarak çevreye önemli bir katkı sunulduğunu kaydetti.