Porsche, spor moduna geçildiğinde şekil değiştiren bir direksiyon simidi için patent aldı. Tasarımda direksiyonun kavrama bölgeleri hidrolik sıvıyla şişerken, vites değiştirme kulakçıkları da sürücünün parmaklarına yaklaşacak şekilde dışarı kayıyor.

19 Kasım 2025'te yayımlanan başvuru, günlük kullanımda ince kalan ve sportif sürüş için form değiştiren bir direksiyonu tarif ediyor. Başvuruda üretim aşamasındaki herhangi bir aracın adı yer almıyor. Porsche de sistemin yakında bir araçta kullanılacağını doğrulamış değil.

SAAT 10 VE 2 BÖLGELERİ ŞİŞİYOR

CarMoses tarafından haberleştirilen patente göre direksiyonda, saat 10 ve saat 2 konumlarında iki şişirici bulunuyor. Hidrolik basınç bu bölümleri içeriden doldurarak malzemeyi direksiyonun merkezine, kollara doğru itiyor.

Böylece kavrama bölgeleri kalınlaşıyor ve vites kulakçıklarıyla aradaki boşluk daralıyor. Tasarım, sürücünün direksiyonu bırakmadan kulakçıklara ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Normal sürüşte direksiyon kollarına yakın duran kulakçıklar da kavrama bölgeleri şişerken dışarı doğru hareket ediyor. Başvuruda, pist kullanımı dahil sportif sürüş vurgulanıyor.

AYRI BİR DÜĞMEYLE DE ETKİNLEŞEBİLİYOR

Sistemin yalnızca sürüş modu değişikliğiyle çalışması öngörülmüyor. Tasarıma göre mekanizma, spor modu seçildiğinde devreye girebileceği gibi özel bir düğmeyle de etkinleştirilebiliyor.

Porsche, yüzey kaplaması için Alcantara'yı tercih edilen malzeme olarak gösteriyor. Kaplamanın, şişen bölümlerin üzerinde kırışmadan veya yırtılmadan gerilebilmesi gerekiyor. Başvuruya göre direksiyonu şişiren hidrolik sıvı, direksiyonun sıcaklığını değiştirmek için de kullanılabiliyor.

ÖNCEKİ TASARIMLARDAN FARKI HAREKETLİ KULAKÇIKLAR

Uyarlanabilir direksiyon tasarımlarının geçmişi daha eskiye uzanıyor. BMW, 1998'de sıvı dolu bölmelere sahip bir direksiyon için başvuruda bulunmuştu. GM ise 2022'de hava ile şişen bölmeler içeren uyarlanabilir bir direksiyon simidi için patent aldı. Porsche'nin tasarımı, kavrama bölgelerindeki değişime vites kulakçıklarının hareketini de ekliyor.

Porsche ayrıca simüle edilmiş manuel şanzıman ve viraj almak için dümen tarzı bir direksiyon sistemi konusunda da patent başvurularında bulundu.