Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda iki Çin vatandaşına ait bagajlarda yüzlerce canlı hayvan ele geçirildi. Peru Ulusal Polisi, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Metro UK tarafından aktarılan habere göre, aramalarda 387 tarantula, 166 kırkayak, 112 akrep ve 7 kertenkele canlı olarak bulundu. Bagajlarda ayrıca ıslak kağıt havlulara sarılmış 6 ölü karınca tespit edildi.

Kilitli plastik poşetlerde tutulan ve Çin'e gönderilmek istendiği anlaşılan hayvanlara, şüpheliler başkentten ayrılmak üzereyken görevliler tarafından el konuldu.



BAZI TÜRLER BİLİM İÇİN YENİ OLABİLİR

Örümceğimsiler ve böceklerin, iki genç yolcu tarafından Peru'nun yüksek biyoçeşitliliğiyle bilinen Madre de Dios, Loreto ve Junín gibi bölgelerinden toplandığı değerlendiriliyor.

Uçak altı bagajlarında bulunan türlerin bazılarının bilim insanları için yeni olabileceği belirtildi. Bir türün ise tehdit altındaki koruma kapsamındaki yaban hayvanları listesinde “hassas” kategorisinde yer aldığı aktarıldı.

Peru Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Servisi uzmanlarından Cora Suárez, operasyonu yaban hayatı kaçakçılarına vurulmuş “büyük bir darbe” olarak nitelendirdi. Suárez, bu kaçakçıların Asya ve Avrupa'daki bazı ülkelerde evcil hayvan olarak satılan omurgasızlara yönelik talebi karşıladığını söyledi.

PARA CEZASI YAKLAŞIK 8 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİYOR

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında Uzmanlaşmış Çevre Savcılığı nezdinde yasal süreç başlatıldı. Peru'da gerekli izin olmadan yaban hayvanı taşımanın ve ihraç etmenin cezası, 27 milyon 500 bin soleye, yani yaklaşık 8 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Aynı havalimanında 4 Kasım'da da çoraplar içinde 10 bin tarantula kaçırmaya çalışan iki Alman yolcunun yakalandığı bildirilmişti.