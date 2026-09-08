Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Millet Bulvarı üzerinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi. YOLCUYLA YER DEĞİŞTİRDİ Denetimi fark eden bir otomobil sürücüsü yol kenarında durarak, araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdi. Bu anlar dronla tespit edilirken, otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. 200 BİN LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI Yolcuyla yer değiştiren otomobil sürücüsünün daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 200 bin lira cezai işlem uygulandı.

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