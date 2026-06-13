Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan araçlara yönelik denetimlerini sıkılaştıran Bulgar gümrük yetkilileri, yasa dışı yollarla sınırı geçirilmek istenen ziynet eşyalarına el koyarak iki Türk vatandaşı hakkında yasal işlem başlattı.

İlk operasyonda Türkiye’den Almanya’ya alüminyum raf taşıyan yabancı plakalı bir tır, sınır kapısında risk analizi kapsamında detaylı aramaya tabi tutuldu. Türk vatandaşı 50 yaşındaki sürücü G.K.’nin idaresindeki aracın kabin bölümünde yapılan incelemede; uyku yatağının altına ve soğutmalı çanta içerisine gizlenmiş altın takılar tespit edildi.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen 14 ve 22 ayar ziynet eşyalarının toplam 538 gram ağırlığında ve 74 bin 106 euro değerinde olduğu belirlendi. Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma kapsamında altınlara ve tıra el konulurken, sürücü G.K. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yapılarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve yaklaşık 2 bin euro kefalet uygulandı.

KADIN YOLCU ALTINLARLAR YAKALANDI

Artı33'de yer alan habere göre, sınır kapısında yaşanan ikinci olayda ise Türkiye’den otomobille giriş yapan bir kadın yolcunun çantası gümrük kontrolüne alındı. Yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 319,90 gram ağırlığında ve yaklaşık 34 bin 990 euro değerinde altın takı ele geçirildi.

Söz konusu yolcu hakkında Bulgar Gümrük Kanunu uyarınca yasal süreç başlatıldı.