Trafikte seyir halindeyken hız limitleri veya dur uyarıları kadar sık görülmeyen ancak can güvenliği için kritik öneme sahip bazı özel işaretler bulunuyor. Beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş, üzerinde dört eğik siyah çizgi barındıran kayan araç figürlü tabela, sürücülerin nadiren karşılaştığı ama en hayati sembollerden biri olarak öne çıkıyor.

TEHLİKELİ BÖLGENİN SONA ERDİĞİNİ BİLDİRİYOR

Arjantin trafik sisteminde aktif olarak kullanılan bu işaret, sürücülere rahat bir nefes aldıran bir anlama sahip. Tabela, araçların savrulma veya kontrolünü kaybetme riskinin yüksek olduğu tehlikeli ve kaygan yol kesiminin artık tamamen sona erdiğini gösteriyor. Üzerindeki eğik çizgiler, o bölgeye ait kısıtlama veya uyarının geçerliliğini yitirdiğini sembolize ediyor.

HIZLANMAK İÇİN BİR DAVET DEĞİL

Trafik uzmanları, bu tabelanın riskli bölgenin bittiğini göstermesine rağmen kesinlikle bir "hızlanma daveti" olmadığı konusunda sürücüleri uyarıyor. Uyarı bölgesinin geride kalmış olması; özellikle yağmurlu havalarda, düşük görüş mesafesinde veya asfalt üzerinde biriken toprak ve toz varlığında dikkatli sürüşün elden bırakılmasını gerektirmiyor.

ZEMİN VE ARAÇ RİSKLERİ DEVAM EDİYOR

Güvenli yol etabına geçilmiş olsa bile fiziksel riskler tamamen ortadan kalkmıyor. Özellikle aşınmış lastiklere sahip veya istiap haddinden fazla yüklenmiş araçların, tabela geride kalmış olsa dahi ıslak ya da istikrarsız zeminlerde her an savrulma riski taşıdığı hatırlatılıyor.