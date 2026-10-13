Yollardaki çukurlar, sürücülere lastik, jant ve süspansiyon masrafları çıkarabiliyor. Çukura girerek aracında hasar oluşan sürücüler, belirli şartların sağlanması halinde zararlarının karşılanmasını talep edebiliyor. Ödemenin hangi kurumdan isteneceği ise yolun sorumluluğuna göre değişiyor.

Yol üzerindeki çukurlar nedeniyle meydana gelen araç hasarlarında sorumlu kurumun belirlenmesi gerekiyor. Belediye sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda oluşan zararlar için ilgili belediyeye, Karayolları Genel Müdürlüğünün bakımından sorumlu olduğu güzergâhlarda meydana gelen hasarlar için ise KGM'ye başvuru yapılabiliyor.

Tazminat talebinin değerlendirilmesinde çukurun bulunduğu yolun bakım ve onarım sorumluluğu, yolun mevcut durumu ve olayın nasıl gerçekleştiği önem taşıyor.

LASTİK VE JANT HASARLARINDA DA TALEPTE BULUNULABİLİYOR

Yoldaki çukura girilmesi sonucunda lastik patlaması, jant eğilmesi veya aracın süspansiyon sisteminde hasar oluşması, sürücüleri masrafla karşı karşıya bırakabiliyor. Bu tür durumlarda sürücüler, meydana gelen zararın sorumlu kurum tarafından karşılanmasını isteyebiliyor. Bununla birlikte tazminat ödenmesi için yalnızca araçta hasar oluşması yeterli olmayabiliyor. Hasarla yolun durumu arasındaki bağlantının ve zararın miktarının belgelendirilmesi gerekiyor.

FOTOĞRAF VE FATURALARI SAKLAMAK ÖNEMLİ

Hasar meydana geldiğinde sürücülerin öncelikle çukurun bulunduğu noktayı ve aracın zarar gören bölümlerini fotoğraf veya videoyla kayıt altına alması önem taşıyor. Olayın koşullarına göre trafik ekiplerinden yardım istenmesi ve olayın kayıt altına alınması da delil açısından yarar sağlayabiliyor.

Araçta yapılan onarımlara ilişkin servis raporlarının, ekspertiz belgelerinin ve ödeme faturalarının saklanması, tazminat başvurusunda zararın ortaya konulmasına yardımcı oluyor.

BAŞVURUYA RAĞMEN ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Sürücüler, topladıkları belgelerle sorumlu kuruma yazılı başvuruda bulunabiliyor. Talebin karşılanmaması halinde ise olayın özelliklerine ve hukuki koşullara göre yargı yoluna gidilebiliyor.

Her olayda aynı sonucun ortaya çıkması beklenmiyor. Yolun bakımından sorumlu kurumun tespiti, sürücünün kusur durumu, hasarın niteliği ve sunulan deliller, tazminat talebinin değerlendirilmesinde belirleyici oluyor.