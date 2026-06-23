TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini açıkladı: “Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarında devamlılık olmadığından başarısızlık geliyor. 15 futbolcu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza sahip çıkıyoruz.

YİNE BAŞARACAKLAR

İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız, aziz Türk Milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak.”

SÖZCÜ DOĞRUYU YAZAR

İtalya basını bile Montella’nın kovulacağını ya da istifa edeceğini yazıyordu. Sadece SÖZCÜ, “Hiç mi kredisi yok” manşetiyle İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Montella ile devam edeceğini tüm kamuoyuna duyurdu. TFF Başkanı da dün SÖZCÜ’yü doğruladı.