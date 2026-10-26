ABD'nin Alabama eyaletinde yıllar önce düşen bir göktaşının iki parçası, bulan kişilerin farklı kararlarıyla birbirinden tamamen farklı hikayelere konu oldu. Parçalardan biri bir kadının yaralanmasına neden olurken diğeri, bulan çiftçiye ev ve araba alabilecek bir gelir sağladı.

EVİNE DÜŞEN GÖKTAŞI MÜLKİYET TARTIŞMASINA YOL AÇTI

30 Kasım 1954'te Sylacauga yakınlarında bir evin çatısını delen yaklaşık 3,86 kilogramlık göktaşı, önce bir radyoya, ardından koltukta dinlenen Ann E. Hodges'a çarptı. Olayın ardından taşın kime ait olduğu konusunda anlaşmazlık yaşandı. Hukuki belirsizlikler nedeniyle taşı satmakta zorlanan Hodges, göktaşını 1956 yılında Alabama Doğa Tarihi Müzesi'ne bağışladı.

İKİNCİ PARÇA ÇİFTÇİYE EV VE ARABA ALDIRDI

Ertesi gün çiftçi Julius Kempis McKinney, yaklaşık 1,68 kilogram ağırlığındaki ikinci parçayı toprak bir yolda buldu. Göktaşını Smithsonian Enstitüsü'ne satan McKinney'nin elde ettiği gelirle küçük bir çiftlik ve ikinci el bir otomobil aldığı bildirildi. Satışın kesin bedeli ise açıklanmadı.

Söz konusu parça bugün Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

GÖKTAŞININ İNSANA ÇARPMASI SON DERECE NADİR

NASA'nın 2019 yılında sunduğu bir araştırmaya göre, 1962-2016 yılları arasında Kuzey Amerika'da kaydedilen 48 göktaşı olayının 23'ünde parçalar binalara, 3'ünde ise araçlara isabet etti. Göktaşlarının insanlara çarpması ise oldukça nadir görülüyor. Araştırmada, 0,1 kilogramlık parçaların bile ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabileceği belirtildi.

Alabama'da yaşanan olay, aynı göktaşının parçalarının farklı kararlar sonucunda iki ayrı hikayeye dönüştüğünü ortaya koydu.