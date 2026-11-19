Eskiden aküsü biten bir aracı çalıştırmak oldukça kolaydı. 2 otomobil, bir çift takviye kablosu ve birkaç dakikalık bekleme yeterli oluyordu. Çalışır durumdaki aracın aküsünden alınan enerji, diğer otomobilin motorunu çalıştırmaya yardımcı oluyordu.

Günümüzde otomobillerin elektronik sistemleri büyük ölçüde değişti. Yeni nesil araçlarda çok sayıda elektronik kontrol ünitesi, hassas akü izleme sistemleri ve gelişmiş enerji yönetimi bulunuyor. Bu nedenle takviye işlemi artık her araçta aynı şekilde yapılamıyor. Hatta bazı otomobiller, başka bir araca elektrik vermek için kesinlikle kullanılmamalı.

Hangi araçlar başka otomobillere elektrik vermemeli?

Özellikle hibrit ve elektrikli otomobiller, başka bir araca akü takviyesi yapmak için uygun değil. Bunun temel nedeni, bu araçların elektrik sistemlerinin geleneksel otomobillerden farklı çalışması.

Elektrikli otomobillerde ve hibrit modellerde de 12 voltluk bir akü bulunuyor. Bu akü, geleneksel otomobillerdeki gibi motoru çalıştırmak için kullanılmıyor. Elektrikli araçlarda klasik marş motoru bulunmazken hibrit modellerde motorun çalıştırılması genellikle yüksek voltajlı sistem veya çekiş motorlarından biri aracılığıyla sağlanıyor. Ayrıca bu araçlarda geleneksel alternatör yerine farklı şarj sistemleri kullanılıyor.

Dolayısıyla 12 voltluk akünün görevi, aracın elektronik sistemlerine ve yardımcı donanımlarına enerji sağlamakla sınırlı. Bu aküler, klasik otomobillerdeki marş aküleriyle aynı yüksek akım ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıyor.

Bu nedenle hibrit veya elektrikli bir otomobille başka bir araca takviye yapmak ciddi risk taşıyor. Aküsü tamamen boşalmış bir otomobil, takviye sırasında hibrit aracın küçük kapasiteli 12 voltluk aküsünden kısa sürede yüksek miktarda enerji çekebilir. Bu durum voltajın aniden düşmesine ve enerji yönetim sisteminin aşırı yüklenmesine neden olabilir.

Bunun sonucunda gösterge panelinde peş peşe arıza uyarıları belirebilir, elektronik sistemler devre dışı kalabilir ve araç çalışmayı durdurabilir. Oluşabilecek hasarın onarımı ise oldukça yüksek maliyetlere ulaşabilir.

Aynı risk elektrikli otomobiller için de geçerli. Örneğin Tesla Model 3 gibi bazı modellerin kullanım kılavuzlarında başka bir araca takviye yapılması açıkça yasaklanıyor. Bu nedenle aracınızla ilgili en doğru bilgiye ulaşmak için üreticinin kullanım kılavuzunu kontrol etmek gerekiyor.

Başka bir araçtan güvenli şekilde takviye nasıl yapılır?

Geleneksel motorlu bir otomobil kullanıyorsanız ve üretici tarafından başka araca takviye yapılmasına yönelik bir yasak bulunmuyorsa bu işlem belirli kurallara uyularak gerçekleştirilebilir.

Öncelikle her iki aracın da takviye işlemine uygun olduğundan emin olun. Akü bagajda veya başka bir bölümde bulunsa bile üreticiler genellikle motor bölümünde özel takviye bağlantı noktaları bulundurur. Bu noktalar artı (+) ve eksi (-) işaretleriyle belirtilir. Varsa doğrudan bu bağlantıları kullanın.

Takviye sırasında şu adımları izleyin:

Her iki aracın da motorunu ve elektrikle çalışan donanımlarını kapatın.

Kırmızı kablonun bir ucunu enerji veren aracın pozitif (+) kutbuna, diğer ucunu ise aküsü boşalmış aracın pozitif (+) kutbuna bağlayın.

Siyah kablonun bir ucunu enerji veren aracın negatif (-) kutbuna takın. Diğer ucunu ise aküsü boşalmış aracın motor bölümündeki üreticinin belirlediği şase bağlantı noktasına bağlayın.

Kabloların bağlantı noktalarına sağlam şekilde oturduğundan emin olduktan sonra, üreticinin talimatlarına uygun biçimde enerji veren aracı çalıştırın.

Ardından aküsü boşalmış aracı çalıştırmayı deneyin.

Araç çalıştıktan sonra kabloları bağlantı sırasının tersine göre çıkarın. Önce siyah, ardından kırmızı kabloyu sökün.

Takviye sırasında motoru yüksek devirde çalıştırmayın. Ayrıca kabloların birbirine veya yanlış kutuplara temas etmesine izin vermeyin. İşlem sırasında üreticinin belirttiği bağlantı sırasına ve güvenlik talimatlarına mutlaka uyun.

Hibrit otomobilin aküsü biterse ne yapılmalı?

Hibrit bir otomobilin başka bir araca elektrik vermesi sakıncalı olsa da aynı araç dışarıdan takviye alabilir. Ancak burada da üreticinin belirlediği yöntem izlenmeli.

Hibrit araçlarda 12 voltluk akünün görevi, aracın elektronik sistemlerini devreye sokmak ve aracın çalışmaya hazır hale gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle akü voltajı belirli bir seviyenin altına düştüğünde araç çalışmayabilir.

Bu durumda uygun bir harici güç kaynağı veya takviye cihazı kullanılabilir. Ancak bağlantının hangi noktadan ve nasıl yapılacağı modele göre değişir. Yanlış bağlantı, hibrit sistemin elektronik bileşenlerine zarar verebileceğinden kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmalıdır.

Takviye kablosu yerine taşınabilir marş cihazı kullanın

Başka bir otomobile ihtiyaç duymadan aküsü biten aracınızı çalıştırmanın daha pratik yollarından biri taşınabilir marş cihazlarıdır. Powerbank benzeri tasarıma sahip bu cihazlar, ihtiyaç duyulduğunda araca gerekli enerjiyi sağlayabiliyor.

Kaliteli modellerde ters kutup bağlantısı, kısa devre ve aşırı akım gibi risklere karşı koruma sistemleri bulunuyor. Böylece doğru cihaz ve bağlantı yöntemi kullanıldığında takviye işlemi daha kontrollü hale geliyor.

Üstelik bu cihazları aracınızın bagajında taşıyarak ihtiyaç anında başka bir otomobile bağlı kalmadan kullanabilirsiniz.

Öte yandan piyasada satılan her takviye kablosu aynı kalitede değil. Özellikle çok ince ve düşük kaliteli kablolar, yüksek akım gerektiren işlemlerde yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle kablo satın alırken ürünün akım kapasitesine, kablo kalınlığına ve bağlantı uçlarının kalitesine dikkat etmek gerekiyor.

Kısacası aküsü biten bir araca yardım etmek isterken kendi otomobilinizin elektronik sistemlerini riske atmayın. Özellikle hibrit ve elektrikli araçlarda başka bir otomobile elektrik vermeden önce mutlaka üreticinin talimatlarını kontrol edin.