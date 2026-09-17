Olay, Hayrabolu-Tekirdağ kara yolunun Çene Mahallesi Canhıdır Köprüsü altında yaşandı. İstanbul'dan Hayrabolu'ya seyir halinde olan Hamdi Mor'un kullandığı 34 EZC 565 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan sürücü Mor, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mor, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mor'un kuyumcu toptancılığı yaptığı öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.