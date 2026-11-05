Çekya’nın kuzeyindeki bir dağ yamacında yürüyüş yapan iki turist, tesadüfen taş yığınının içine gizlenmiş tarihi bir altın hazine keşfetti. Bulunan eserleri müzeye teslim eden turistlere, ülke tarihinin en yüksek buluntu ödülü olan 470 bin euro (yaklaşık 26 milyon milyon 500 bin lira) ödenmesine karar verildi.

Tamamı saf altından oluşan ve toplam ağırlığı 5 kilo 230 gramı bulan hazinenin içinde 598 adet tarihi sikke ile 19. ve 20. yüzyıllara ait 30'dan fazla altın enfiye kutusu, mücevher ve çeşitli eşya yer alıyor.

KAYNAĞI HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI

Ödül miktarı, eserlerin doğrudan saf altın olması nedeniyle piyasa değerinin yüzde yüzü üzerinden ve altının güncel gram fiyatı baz alınarak hesaplandı. Böylece 2015 yılında gümüş bir sikke koleksiyonu için ödenen yaklaşık 82 bin euroluk önceki rekor geride bırakıldı.

1921 yılından sonra gizlendiği tahmin edilen hazinenin kim tarafından ve hangi şartlarda oraya bırakıldığı henüz bilinmiyor. Orta Avrupa'nın en büyük keşiflerinden biri olarak değerlendirilen eserler, restorasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından halka sergilenecek.