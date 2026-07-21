Kan donduran olay, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen Sabahat A.’nın arkasından yaklaşan bir kişi, aniden kadının başına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden Sabahat A., önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere düştü. Bir süre sonra ayağa kalkan Sabahat A., kaçan saldırganın arkasından bakarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP VURDU

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sabahat A.’nın sokakta yürüdüğü, arkasından yaklaşan şüphelinin başına yumruk attığı anlar görülüyor. Sabahat A.’nın dengesini kaybederek park halindeki bir araca çarpıp yere düştüğü, daha sonra ayağa kalkarak kaçan saldırganın arkasından baktığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Şüpheli is sokaktan yürüyerek uzaklaşıyor.