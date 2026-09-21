Ortadoğu ve Körfez coğrafyasında sıkça rastlanan "Shifting Sands Ahead" (İleride Kayan Kumlar) levhası, çöl ikliminin otoyollara getirdiği en sıra dışı tehlikelerden birine karşı sürücüleri uyarmak için kullanılıyor. Çöl rüzgarları, kum tepelerini ve ince kum tanelerini aniden ana yollara ve otobanlara taşıyabiliyor. Sürücüler yüksek hızla ilerlerken aniden asfalt yüzeyinden kum kaplı bir zemine geçiş yaptığında, araçların yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti ciddi oranda azalıyor. KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KRİTİK İKAZ Uluslararası standartların dışındaki bu özel uyarı levhası; görüş mesafesinin azaldığı ve asfaltın kumla örtüldüğü kritik noktaların hemen öncesine yerleştiriliyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.