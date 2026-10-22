Doğada kendiliğinden yetişen ve yol kenarlarından bedava toplanan o mucizevi bitki, işlenip katma değerli ürüne dönüştüğünde adeta servete dönüşüyor. Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde köylülerin ana geçim kaynaklarından biri olan "yeşil altın" lakaplı defne, kilosu 15 bin lirayı bulan işlenmiş yağ formuyla hem ekonomiyi şahlandırıyor hem de şifa dağıtıyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Andırın’da düzenlenen dev defne çalıştayında, bölgenin stratejik hazinesi masaya yatırıldı. Geniş katılımla gerçekleşen organizasyonda uzmanlar, sadece hammaddesini satmak yerine defneyi işleyerek sanayisini ve ticaretini geliştirmenin, bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekti.

"AMACIMIZ KATMA DEĞERİ ÜLKEMİZDE BIRAKMAK"

UNDP ve OGM ortaklığıyla yürütülen ECO-REST projesi kapsamında Gökçeli’nin pilot bölge seçildiğini belirten KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, defnenin ağırlıklı olarak hammadde veya yarı mamul şeklinde ihraç edildiğine değinerek, “Amacımız bunun sanayisini, endüstrisini ve ticaretini geliştirerek katma değerini ülkemizde ve bölgemizde bırakmak” dedi.

KİLOSU 15 BİN LİRADAN ŞİŞE ŞİŞE SATILIYOR

Cüzdanları dolduran bu gizli hazine, sağlık üzerindeki etkileriyle de uzmanları hayrete düşürüyor. İşlendiğinde değeri adeta katlanarak kilosu 15 bin liraya kadar ulaşan bu şifa kaynağı, barındırdığı zengin bileşenlerle vücut üzerinde tam anlamıyla bir yenilenme etkisi yaratıyor. Yüksek A ve B vitaminleri ile çinko içeriği sayesinde bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirerek hastalıklara karşı geçilmez bir kalkan oluşturuyor.

AĞRILARI BIÇAK GİBİ KESİYOR

Sindirim sisteminde yaşanan sorunları adeta bıçak gibi kesen bu doğa mucizesi, mide asidini dengeleyerek şişkinlik ve gaz problemlerini kökten çözüyor. İnsülin duyarlılığını düzenleyip kan şekerini dengede tutması ise tip 2 diyabet riskini adeta yerle bir ediyor. Özellikle işlenmesiyle elde edilen yağı masaj yoluyla uygulandığında kas, eklem ve romatizma ağrılarını anında dindirirken; içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde damar sağlığını koruyup kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığına devasa bir katkı sunuyor.