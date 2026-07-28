Adapazarı ilçesi Güneşler Köprü Mahallesi’nde bulunan eski Sakarya Köprüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca beyaz renkli söğüt kelebeğinin ilginç doğa olayına sahne oldu. Sakarya Nehri boyunca uçarak köprüye gelen milyonlarca kelebek, havanın kararmasıyla birlikte köprü üzerindeki sokak lambalarının etrafında yoğun bir şekilde toplanmaya başladı.
KAR YAĞIŞINI ANDIRAN MANZARA
Saatlerce ışık kaynaklarının çevresinde uçuşan kelebekler, uçuşlarının ardından köprü üzerine düşerek toplu halde ölmeye başladı. Halk arasında kelebeklerin ölüm dansı olarak adlandırılan bu etkileyici doğa olayı, köprü üzerinde adeta yoğun bir kar yağışı görüntüsü oluşturdu. Bu büyüleyici ve bir o kadar da hazin manzaraya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI
Yoğun kelebek sürüsü nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve köprü zemininin kayganlaşması, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.