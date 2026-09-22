Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen festival kapsamında kara yolundan geçen vatandaşlara pilav ikram edildi. Etkinlikte hem ilçenin yöresel ürünü tanıtıldı hem de vatandaşlara çeşitli yarışmalarla keyifli anlar yaşatıldı.

Osmancık Belediyesi'nin düzenlediği Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Koyunbaba Türbesi yanında etkinlik alanı oluşturuldu. Burada dev kazanlarda pişirilen pilav, kara yolundan geçen vatandaşlara ikram edildi.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Osmancık bölümünden seyreden araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları ikram alanına yönlendirdi. Vatandaşlar hem pilavın tadına baktı hem de festival etkinliklerine katıldı.

PİRİNÇTE TAŞ ARAYANLARA 5 KİLO HEDİYE

Etkinlik sırasında düzenlenen "Ayıkla Pirincin Taşını" yarışması da yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, vatandaşları yarışmaya davet ederken, pirincin içindeki taşı bulanlara 5 kilogram pirinç hediye edildi.

Festival alanında Osmancık Belediyesi Mehter Takımı da gösteri gerçekleştirdi.

150 KİLOGRAM PİRİNÇLE 2 BİN KİŞİYE İKRAM

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festival kapsamında ilçenin pirincini tanıtmak amacıyla vatandaşlara pilav ikram ettiklerini belirtti.

Gelgör, "150 kilogram pirinçle yaptığımız pilavı 2 bin kişiye sunduk. En lezzetli pirincin Osmancık pirinci olduğunu herkese anlatıyoruz. Misafirlerimiz yarışmalarla da eğleniyor" dedi.