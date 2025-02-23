Olay, 19 Şubat'ta Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre, 47 yaşındaki Ö.T. adlı sürücünün kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki N.K. ile yanındaki torununa çarptı. Kazada, N.K.'nin kafatasında kırık oluştu ve kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Torun ise kazayı yara almadan atlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sürücü Ö.T., "taksirle yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ö.T.'nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bölgedeki trafik güvenliği ve yayaların korunması adına yetkililer önlemler almayı sürdürüyor.