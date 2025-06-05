İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte yıllardır süren taksi krizine yeni bir dijital çözüm getiriyor. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, yaptığı açıklamada 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’nin kısa süre içinde hizmete başlayacağını duyurdu.

YOLDAN YOLCU ALMA DÖNEMİ KAPANIYOR

Yeni sistem kapsamında bu taksiler yalnızca onaylı dijital uygulamalar üzerinden çağrılabilecek. Yolda yolcu alımına izin verilmeyecek. Böylece hem trafik akışının bozulmasının önüne geçilecek hem de sistemli bir hizmet sunulacak.

Prof. Dr. Volkan Demir, “İstanbul’un uzun süredir yaşadığı taksi sorununu çözmek amacıyla somut adımlar atıyoruz. UKOME kararıyla 2.500 adet uygulama bazlı taksiyi sisteme dahil ediyoruz. Bu araçlar, yalnızca lisanslı dijital uygulamalarla çalışacak ve yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu rahatlayacak, aynı zamanda şoför ve yolcular için daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlanacak. Tüm yolculuklar kayıt altında olacak” dedi.