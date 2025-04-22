Hizbullah terör örgütünde tetikçilik yapan ve yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Abdullah Önen, adil yargılanmadığı iddiasıyla 3 kez Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM her üçünde de adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

TAHLİYE YOLU AÇIK

Önen, bu kez yargılandığı mahkemeye 7 kez başvurup yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurularak tahliyesini talep etti. Bu talep her defasında reddedildi. Önen çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazmakta buldu. Önen’in tahliye talebi infaz savcılığı kararıyla değiştirildi. 2033 yılında tahliye olması gereken Önen, yüksek güvenlikli cezaevinden açık cezaevine alındı. Önen “iyi halli” mahkûm olması durumunda tahliye edilecek.

MEKTUPTAN SATIRLAR

Abdullah Önen el yazısıyla yazdığı beş sayfalık mektubunda “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Sayın Cumhurbaşkanım” dedi. Ardından “Öncelikle selam ve kalbi muhabbetlerimi iletir, iyi ve sıhhat üzere olmanızı rabbimden diliyorum” yazdı ve taleplerini sıraladı.

suç sicili kabarık

Abdullah Önen, Hizbullah’ın suikast biriminin başında yer aldı. Kendisine bağlı eylem hücresinin başında yer alan Önen’in hedef gösterdiği kişilerin silahlı ve satırlı saldırılara uğradığı, eylem hücresi içinde gizliliğini sağlamak için Abbas kod adını kullandığı, Hizbullah’ın fecir grubuna yönelik saldırı talimatları verdiği, küçük yaştaki çocuklara Kuran dersi adı altında camilerde örgütsel eğitim verdiği belirlendi.

Batman’da Nazlı adındaki kadını bir hafta takip ettirdiği, kadının bir yakınıyla evden çıktıktan sonra yanındaki kişinin kafasına çekiçle vurdukları, adam bayılmayınca Önen’in adamı bıçaklayarak öldürdüğü, kadının da diğer tetikçiler tarafından bıçaklandığı bildirildi.

Suikast biriminin başındaydı

Batman’da iki kişinin öldürülmesi, beş öğretmenin yaralanması talimatı, silahlı satırlı saldırıların talimatını verdi. Polisin dikkatini çekmemek için bisikletle dolaşarak hedef kişileri uzaktan tetikçilere gösterip öldürttü. Enseye tek kurşunla infazlarda kullanılacak tabancaları tetikçilere ulaştırdı.